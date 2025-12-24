\u015awi\u0119ta Bo\u017cego Narodzenia w domu projektantki mody Joanny Przetakiewicz i producenta Rinke Rooyensa zaczynaj\u0105 si\u0119 wcze\u015bniej ni\u017c u wi\u0119kszo\u015bci z nas. S\u0105 czerwone od emocji, dopracowane w ka\u017cdym detalu i pe\u0142ne osobistych tradycji z r\u00f3\u017cnych stron Europy. Ona kocha luksus i dekoracje z charakterem, on wnosi do \u015bwi\u0105t opowie\u015bci, dzieci\u0119c\u0105 magi\u0119 i mi\u0119dzynarodowy dystans. Razem tworz\u0105 \u015bwi\u0119ta po swojemu \u2013 bez sztywnych zasad, za to z mi\u0142o\u015bci\u0105 w roli g\u0142\u00f3wnej.