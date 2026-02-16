<p>Szymon Majewski wchodzi na scen\u0119 w nowej ods\u0142onie \u2013 jako stand-uper. W programie \u201eKto panu to zrobi\u0142?\u201d \u0142\u0105czy autoironi\u0119 z humorem, opowiadaj\u0105c o codziennym \u017cyciu, relacjach i absurdach otaczaj\u0105cego go \u015bwiata, biegaj\u0105c po scenie i wci\u0105\u017c improwizuj\u0105c. Nie rezygnuje przy tym z teatralnych monolog\u00f3w: w \u201eOne M\u0105\u017c Show\u201d opowiada o 33-letnim zwi\u0105zku, a w \u201eMaminSzymku\u201d wspomina mam\u0119, dziel\u0105c si\u0119 osobistymi refleksjami.<\/p>