Sylwester z Dw\u00f3jk\u0105 w Katowicach to nie tylko koncert pod Spodkiem, ale tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 poznania kulis wydarzenia. W relacji na \u017cywo pojawi\u0142 si\u0119 DJ i producent muzyczny Leon Myszkowski, syn Justyny Steczkowskiej, kt\u00f3ry opowiedzia\u0142 o wsp\u00f3lnym wyst\u0119pie z mam\u0105 oraz nowej ods\u0142onie utworu \u201eOko za oko\u201d. Grzegorz Dobek odwiedzi\u0142 r\u00f3wnie\u017c Maryl\u0119 Rodowicz w jej gwiazdorskim kamperze, gdzie artystka zdradzi\u0142a szczeg\u00f3\u0142y sylwestrowych kreacji zaprojektowanych przez Jakuba Jasi\u0144skiego.