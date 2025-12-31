Przygotowania do Sylwestra z Dw\u00f3jk\u0105 to nie tylko pr\u00f3by i koncertowe zapowiedzi, ale tak\u017ce rozmowy o tym, co przynios\u0105 nadchodz\u0105ce miesi\u0105ce. Roxie W\u0119giel opowiedzia\u0142a o swojej tw\u00f3rczo\u015bci, inspiracjach oraz planach wydawniczych, zdradzaj\u0105c przy tym, kiedy w 2026 roku fani mog\u0105 spodziewa\u0107 si\u0119 nowej p\u0142yty. W sylwestrowej atmosferze widz\u00f3w do wsp\u00f3lnego \u015bwi\u0119towania zaprosili r\u00f3wnie\u017c Andrzej Piaseczny i Grzegorz Hy\u017cy.