Sylwester z Dw\u00f3jk\u0105 zapowiada si\u0119 jako wiecz\u00f3r pe\u0142en nieoczywistych muzycznych akcent\u00f3w. Jak zdradzi\u0142a Ola Budka, Viki Gabor pojawi si\u0119 na scenie ju\u017c po p\u00f3\u0142nocy, a jej wyst\u0119p b\u0119dzie jednocze\u015bnie pierwszym koncertem w 2026 roku i nowym do\u015bwiadczeniem w karierze artystki. Niespodzianki przygotowuje r\u00f3wnie\u017c Micha\u0142 Wi\u015bniewski, kt\u00f3ry zapowiada wyj\u0105tkow\u0105 ods\u0142on\u0119 wyst\u0119pu Mandaryny oraz w\u0142asny udzia\u0142 w sylwestrowej nocy w innej ni\u017c dot\u0105d roli.