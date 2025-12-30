W Katowicach trwaj\u0105 ostatnie przygotowania do Sylwestra z Dw\u00f3jk\u0105 \u2013 najgor\u0119tszej imprezy tej zimy. Kaeyra opowiedzia\u0142a o kulisach przygotowa\u0144 do swojego wyst\u0119pu, a stylista fryzur Micha\u0142 Musia\u0142 zwr\u00f3ci\u0142 uwag\u0119 na fryzury gwiazd i sceniczne trendy. Prowadz\u0105ce, Marta Surnik i Ola Budka, zdradzi\u0142y natomiast, \u017ce widzowie us\u0142ysz\u0105 \u201eEv\u2019ry Night\u201d Mandaryny w wyj\u0105tkowej wersji. Co jeszcze wydarzy si\u0119 pod katowickim Spodkiem?