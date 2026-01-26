Poruszaj\u0105ce \u015bwiadectwo Stefanii Wernig, kt\u00f3ra urodzi\u0142a si\u0119 w niemieckim obozie zag\u0142ady Auschwitz-Birkenau, by\u0142o wst\u0119pem do wyj\u0105tkowej rozmowy w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d. Historia jej \u017cycia sta\u0142a si\u0119 punktem wyj\u015bcia do rozwa\u017ca\u0144 o losach wi\u0119\u017ani\u00f3w oboz\u00f3w. W studiu go\u015bcili Nina Majewska-Brown, autorka ksi\u0105\u017cki \u201eTeddy. Niepokorny bokser z Auschwitz\u201d, oraz Eleonora Szafran, c\u00f3rka Tadeusza Pietrzykowskiego, jednego z pierwszych wi\u0119\u017ani\u00f3w KL Auschwitz.