<p>Cho\u0107 74 proc. m\u0119\u017cczyzn deklaruje, \u017ce lubi sprz\u0105ta\u0107, rzeczywisto\u015b\u0107 domowa bywa mniej entuzjastyczna. Z bada\u0144 wynika, \u017ce 42 proc. pan\u00f3w, kt\u00f3rzy twierdz\u0105, \u017ce powinni anga\u017cowa\u0107 si\u0119 w obowi\u0105zki domowe, w praktyce tego nie robi. Czy m\u0119\u017cczyzna z odkurzaczem to wci\u0105\u017c spo\u0142eczna rewolucja, czy ju\u017c norma? O do\u015bwiadczeniach, motywacjach i domowych przyjemno\u015bciach opowiadaj\u0105 influencer Janek Marek, choreograf Maciej Pela i biznesmen Walter Busalacchi. Zobaczcie wideo, w kt\u00f3rym go\u015bcie \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d pokazuj\u0105, jak radz\u0105 sobie z myciem lustra i wieszaniem prania.<\/p>