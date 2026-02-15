<p>Stanis\u0142aw, kt\u00f3rego widzowie poznali w si\u00f3dmej edycji programu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/sanatorium-milosci-odcinki,286735" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d<\/strong><\/a>, ponownie uwierzy\u0142 w mi\u0142o\u015b\u0107 \u2013 i to z pi\u0119knym fina\u0142em. W minione walentynki po\u015blubi\u0142 ukochan\u0105 Bogumi\u0142\u0119. Para powiedzia\u0142a sobie \u201etak\u201d w pruszkowskim Urz\u0119dzie Stanu Cywilnego, a \u015bwi\u0119towanie przenios\u0142o si\u0119 do Pa\u0142acu Potulickich. Wzruszaj\u0105ca uroczysto\u015b\u0107 zgromadzi\u0142a rodzin\u0119 oraz przyjaci\u00f3\u0142, w tym kuracjuszy znanych z telewizyjnego show TVP.<\/p>