<p>Niedziela, 8 marca, to wyj\u0105tkowy dzie\u0144 dla fan\u00f3w \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d. O godz. 21.25 startuje nowy, \u00f3smy sezon randkowego programu TVP1. Widzowie zn\u00f3w b\u0119d\u0105 mogli \u015bledzi\u0107 historie uczestnik\u00f3w, kt\u00f3rzy przyjechali do uzdrowiska w poszukiwaniu blisko\u015bci, przyja\u017ani i nowych emocji. Z tej okazji w studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d pojawi\u0142y si\u0119 trzy bohaterki programu \u2013 <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/gwiazdy\/sanatorium-milosci-2026-kim-jest-ewa-z-lublina,91571171" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Ewa z Lublina<\/strong><\/a><span>, <\/span><a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/gwiazdy\/sanatorium-milosci-2026-kim-jest-bozena-z-bydgoszczy,91672205" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong><span>Bo\u017cena z Bydgoszczy<\/span><\/strong><\/a> oraz gospodyni show, Marta Manowska. Ewa ju\u017c na pocz\u0105tku przyzna\u0142a, \u017ce udzia\u0142 w programie przyni\u00f3s\u0142 jej co\u015b wi\u0119cej, ni\u017c si\u0119 spodziewa\u0142a. Wi\u0119cej szczeg\u00f3\u0142\u00f3w w wideo poni\u017cej.<\/p>