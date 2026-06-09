Rozwód to trudny temat dla całej rodziny. Złamane serca małżonków oraz strach przed nieznanym i odrzuceniem u dzieci. W tym trudnym momencie życia trzeba szczególnie pamiętać właśnie o najmłodszych. Jak radzić sobie w trakcie rozwodu oraz jak podzielić obowiązki po rozstaniu? O tym w programie „Pytanie na śniadanie” opowiedzieli psycholożka i psychotraumatolog Justyna Żukowska-Gołębiowska, wokalistka Maja Hyży oraz autor bloga „Patchworkowo” Piotr Skrzypczak. Całą rozmowę zobacz w wideo poniżej.