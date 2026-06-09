Rozmowy

Maja Hyży o opiece nad synami po rozwodzie: „To były lata ciężkiej pracy, emocje brały górę”

Magdalena Brut
 09.06.2026, 16:46
Maja Hyży w czerwonej marynarce siedzi na kanapie i patrzy lekko w bok z delikatnym uśmiechem. Ma długie, ciemne włosy oraz niewielki mikrofon przy policzku. W tle widoczne są kolorowe poduszki i ciepło oświetlone wnętrze
Rozwód niszczy jedyną stałą rzecz w życiu dziecka. Jak rozstać się mądrze i nie zafundować traumy? Fot. Agencja Forum

Rozwód to trudny temat dla całej rodziny. Złamane serca małżonków oraz strach przed nieznanym i odrzuceniem u dzieci. W tym trudnym momencie życia trzeba szczególnie pamiętać właśnie o najmłodszych. Jak radzić sobie w trakcie rozwodu oraz jak podzielić obowiązki po rozstaniu? O tym w programie „Pytanie na śniadanie” opowiedzieli psycholożka i psychotraumatolog Justyna Żukowska-Gołębiowska, wokalistka Maja Hyży oraz autor bloga „Patchworkowo” Piotr Skrzypczak. Całą rozmowę zobacz w wideo poniżej.