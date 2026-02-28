<p>Od soboty 28 lutego mo\u017cemy ogl\u0105da\u0107 nowy sezon \u201erodzinki.pl\u201d w TVP2 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>. Serial o rodzinie Boskich od lat przyci\u0105ga przed ekrany kolejne pokolenia widz\u00f3w. Co decyduje o jego nies\u0142abn\u0105cej popularno\u015bci i jaka atmosfera panuje na planie? O kulisach produkcji opowiadaj\u0105 Agnieszka Wosi\u0144ska i Emma Pokromska. Wi\u0119cej w specjalnym materiale wideo!<\/p>