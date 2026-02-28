<p>Najnowszy, 18. sezon serialu \u201erodzinka.pl\u201d zadebiutuje w sobot\u0119, 28 lutego, w TVP2 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>, a na ekran powr\u00f3c\u0105 dobrze znani bohaterowie. Jedn\u0105 z najwi\u0119kszych przemian w rodzinie Boskich przechodzi Kacper \u2013 najm\u0142odszy syn Natalii i Ludwika, kt\u00f3ry z rezolutnego ch\u0142opca wyr\u00f3s\u0142 na wycofanego, refleksyjnego m\u0142odego m\u0119\u017cczyzn\u0119. O nowym obliczu swojej postaci opowiada Mateusz Paw\u0142owski. Zobacz specjalny materia\u0142 wideo!<\/p>