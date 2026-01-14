Magdalena Godlewska i Rafa\u0142 Rutkowski to duet, kt\u00f3ry od lat konsekwentnie \u0142\u0105czy \u017cycie prywatne z zawodowym. Ma\u0142\u017conkowie s\u0105 par\u0105 nie tylko w domu, ale r\u00f3wnie\u017c w pracy, tworz\u0105c jeden z najbardziej zgranych zespo\u0142\u00f3w w polskim \u015brodowisku artystycznym. Ona \u2013 producentka teatralna i mened\u017cerka, on \u2013 aktor dramatyczny i ceniony stand-uper. Razem udowadniaj\u0105, \u017ce partnerski model wsp\u00f3\u0142pracy mo\u017ce by\u0107 \u017ar\u00f3d\u0142em stabilno\u015bci i tw\u00f3rczej energii.