<p>Moda, muzyka, pierwsze kariery i prze\u0142omowe decyzje \u017cyciowe. Rok 2016 wraca dzi\u015b ze zdwojon\u0105 si\u0142\u0105 \u2013 g\u0142\u00f3wnie za spraw\u0105 nostalgicznego trendu #2016challenge. W studiu, w kt\u00f3rym pojawi\u0142 si\u0119 m.in. Rados\u0142aw Majdan, zrobi\u0142o si\u0119 sentymentalnie: gwiazdy i prowadz\u0105cy pokazywali zdj\u0119cia sprzed dekady i opowiadali, co tamten czas naprawd\u0119 dla nich znaczy\u0142. By\u0142y wzruszenia, \u015bmiech i historie, kt\u00f3re wybrzmiewaj\u0105 tak\u017ce w wideo zamieszczonym w naszym materiale.<\/p>