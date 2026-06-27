Rozmowy

Pamięć silniejsza od czasu. Radom oddaje hołd bohaterom 1976 roku

D.S.
 27.06.2026, 11:48
Na zdjęciu widoczne jest plenerowe studio zorganizowane w parku, z żółtymi sofami, stolikami i donicami z kwiatami. Na kanapach siedzą prowadząca oraz troje gości uczestniczących w rozmowie. W tle znajdują się drzewa, alejki parkowe oraz przechodnie.
Marta Surnik i Grzegorz Dobek rozmawiali o rocznicy wydarzeń w Radomiu z roku 1976 z ich uczestniczką Mirosławą Hetman oraz z prezydentem miasta Radosławem Witkowskim. Fot. Materiały prasowe

Materiały z 1976 roku to nie tylko suche fakty w podręcznikach, ale przede wszystkim dramatyczne historie konkretnych ludzi. Gdy komunistyczny rząd ogłosił drastyczne podwyżki cen, zdesperowani robotnicy wyszli na ulice Radomia. Choć masowy sprzeciw odniósł skutek i władze ostatecznie wycofały się z ogłoszonej wcześniej decyzji, konsekwencje dla samych uczestników okazały się ogromne. Mirosława Hetman miała zaledwie 20 lat, gdy za udział w strajku zapłaciła aresztowaniem, pobiciem i utratą pracy. Dziś, podczas trwających właśnie obchodów 50. rocznicy tych wydarzeń, prezydent Radosław Witkowski przypomina o poświęceniu bohaterów tamtych dni i podkreśla, jak ważne jest przekazanie tej pamięci młodemu pokoleniu.