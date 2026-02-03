Czy przyja\u017a\u0144 w pracy naprawd\u0119 zwi\u0119ksza satysfakcj\u0119, redukuje stres i sprawia, \u017ce chce si\u0119 dzia\u0142a\u0107 wi\u0119cej i lepiej? Historie Doroty Del\u0105g i Anny Matusiak, wsp\u00f3\u0142tw\u00f3rczy\u0144 podcastu \u201eEksperyment\u201d, oraz Gra\u017cyny Wolszczak i Joanny Bliskiej, wsp\u00f3\u0142w\u0142a\u015bcicielek teatru Garnizon Sztuki, pokazuj\u0105, \u017ce zawodowa relacja oparta na blisko\u015bci potrafi by\u0107 si\u0142\u0105 nap\u0119dow\u0105, ale te\u017c wyzwaniem wymagaj\u0105cym uwa\u017cno\u015bci, rozmowy i pracy nad sob\u0105. Ca\u0142o\u015b\u0107 rozmowy mo\u017cna obejrze\u0107 w wideo zamieszczonym poni\u017cej.