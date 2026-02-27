Odliczanie do fina\u0142u polskich kwalifikacji Eurowizji 2026 trwa, a emocje rosn\u0105 z ka\u017cdym dniem. W\u015br\u00f3d uczestnik\u00f3w tegorocznej stawki znalaz\u0142a si\u0119 Ola Antoniak z piosenk\u0105 \u201eDon\u2019t You Try\u201d. Jest najm\u0142odsz\u0105 artystk\u0105 w konkursie, ale wcale nie zamierza gra\u0107 roli debiutantki. Eurowizja to dla niej nie chwilowy pomys\u0142, ale marzenie, kt\u00f3re dojrzewa\u0142o latami. Pe\u0142n\u0105 rozmow\u0119 mo\u017cna zobaczy\u0107 w wideo poni\u017cej.