<p>\u015awi\u0119ta w domach Or\u0142osi\u00f3w to po\u0142\u0105czenie dzieci\u0119cej wra\u017cliwo\u015bci, rodzinnych rytua\u0142\u00f3w i wspomnie\u0144, kt\u00f3re mimo up\u0142ywu lat wci\u0105\u017c wywo\u0142uj\u0105 emocje. Paulina, pogodynka \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d, wraca do historii karpia uratowanego z wanny, a Maciej Or\u0142o\u015b, gospodarz \u201eTeleexpressu\u201d, do spokojnych, klasycznych \u015bwi\u0105t z choink\u0105 pe\u0142n\u0105 \u015bwieczek i drobnymi rado\u015bciami czas\u00f3w PRL-u. Razem pokazuj\u0105, jak r\u00f3\u017cne do\u015bwiadczenia buduj\u0105 jedn\u0105, wsp\u00f3ln\u0105 \u015bwi\u0105teczn\u0105 opowie\u015b\u0107.<\/p>