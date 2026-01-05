Fit Lovers, czyli Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, od lat inspiruj\u0105 internaut\u00f3w do aktywnego trybu \u017cycia. Popularna para fitnessowa w\u0142a\u015bnie podzieli\u0142a si\u0119 radosn\u0105 nowin\u0105 \u2013 po 12 latach zwi\u0105zku spodziewaj\u0105 si\u0119 pierwszego dziecka. Jak sami przyznaj\u0105, wcze\u015bniej chcieli skupi\u0107 si\u0119 na realizacji marze\u0144 i uporz\u0105dkowaniu swojego \u017cycia. W ko\u0144cu jednak nadszed\u0142 moment na nowy, wyj\u0105tkowy rozdzia\u0142.