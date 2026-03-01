Zanieczyszczenie rzek w Polsce pozostaje istotnym wyzwaniem \u015brodowiskowym, wynikaj\u0105cym zar\u00f3wno z presji przemys\u0142owej, jak i z obecno\u015bci odpad\u00f3w w terenach nadrzecznych. Operacja Czysta Rzeka to og\u00f3lnokrajowa inicjatywa spo\u0142eczna, w ramach kt\u00f3rej wolontariusze usuwaj\u0105 odpady z otoczenia w\u00f3d i przekazuj\u0105 je do w\u0142a\u015bciwego systemu zagospodarowania. Akcja ma otwart\u0105 formu\u0142\u0119 i opiera si\u0119 na lokalnym zaanga\u017cowaniu spo\u0142eczno\u015bci w dzia\u0142ania porz\u0105dkowe. Jak mo\u017cna si\u0119 w ni\u0105 w\u0142\u0105czy\u0107? Sprawd\u017a w naszym materiale.