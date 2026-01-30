Czy dzieci naprawd\u0119 potrzebuj\u0105 kolejnych zabawek, atrakcji i prezent\u00f3w, czy raczej\u2026 naszej obecno\u015bci? To pytanie coraz cz\u0119\u015bciej zadaj\u0105 sobie rodzice, przyt\u0142oczeni nadmiarem mo\u017cliwo\u015bci i presj\u0105, by da\u0107 dziecku wszystko. Do tej refleksji g\u0142o\u015bno zaprosi\u0142a Olga Kalicka, aktorka znana z serialu \u201erodzinka.pl\u201d, a prywatnie mama dwojga dzieci. Jej osobista historia sta\u0142a si\u0119 punktem wyj\u015bcia do rozmowy o granicach, uwa\u017cno\u015bci i tym, co w wychowaniu zostaje z nami na lata.