Widzowie pokochali seri\u0119 Jacka Bromskiego, rozgrywaj\u0105c\u0105 si\u0119 na Podlasiu, w Kr\u00f3lowym Mo\u015bcie. Do tej pory powsta\u0142y cztery filmy oraz serial, a ju\u017c nied\u0142ugo publiczno\u015b\u0107 zobaczy kolejn\u0105 ods\u0142on\u0119 cyklu \u201eU Pana Boga\u2026\u201d. Na kanapach \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d zasiadli tw\u00f3rca serii oraz aktorka Aleksandra Grabowska, aby opowiedzie\u0107 o nowej produkcji, kt\u00f3r\u0105 zobaczymy w sobot\u0119, 27 grudnia, w TVP1.