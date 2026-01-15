Jedna diagnoza potrafi zmieni\u0107 wszystko \u2013 plany, marzenia i ca\u0142e dotychczasowe \u017cycie. Karina Ko\u0144czewska us\u0142ysza\u0142a j\u0105 jako nastolatka i od tamtej chwili rozpocz\u0119\u0142a wieloletni\u0105, wyczerpuj\u0105c\u0105 walk\u0119 z rakiem ko\u015bci. W studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d wraz z rodzin\u0105 wr\u00f3ci\u0142a do najtrudniejszych moment\u00f3w swojej historii, pokazuj\u0105c, \u017ce nawet po 30 latach choroby mo\u017cliwy jest nowy pocz\u0105tek.