Dla wielu ludzi marzenia ko\u0144cz\u0105 si\u0119 tam, gdzie zaczyna si\u0119 strach. Dla Tomasza Mackiewicza by\u0142y one drog\u0105 \u2013 trudn\u0105, kr\u0119t\u0105 i naznaczon\u0105 ryzykiem, ale jedyn\u0105, kt\u00f3r\u0105 chcia\u0142 i\u015b\u0107. Polski alpinista przez lata wraca\u0142 pod Nanga Parbat, jeden z najniebezpieczniejszych o\u015bmiotysi\u0119cznik\u00f3w \u015bwiata. Pr\u00f3bowa\u0142 siedem razy. Za ostatnim razem prawdopodobnie stan\u0105\u0142 na szczycie. Zap\u0142aci\u0142 za to najwy\u017csz\u0105 cen\u0119.