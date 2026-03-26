<p>W programie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/pytanie-na-sniadanie-odcinki,2542729" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d<\/strong><\/a> przywo\u0142ano posta\u0107 Andrzeja Zauchy \u2013 jednego z najwybitniejszych tw\u00f3rc\u00f3w polskiej sceny muzycznej. W studiu pojawili si\u0119 go\u015bcie zwi\u0105zani z projektem \u201eBy\u0142e\u015b serca biciem\u201d, w tym jego autor Jan Taraszkiewicz. Przedsi\u0119wzi\u0119cie, realizowane w ramach trasy M\u0119skie Granie, po\u0142\u0105czy wykonawc\u00f3w r\u00f3\u017cnych pokole\u0144, m.in. Ew\u0119 Bem, Piotra Zio\u0142\u0119 i Wiktora Walig\u00f3r\u0119. Podczas koncert\u00f3w zaprezentowane zostan\u0105 zar\u00f3wno najbardziej znane przeboje artysty, jak i rzadziej wykonywane utwory z jego dorobku.<\/p>