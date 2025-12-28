<p>Mi\u0142o\u015b\u0107 potrafi zaskoczy\u0107 w najmniej spodziewanym momencie i miejscu. Przekonali si\u0119 o tym Stanis\u0142aw Jedynak, uczestnik si\u00f3dmego sezonu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d, oraz jego narzeczona Bogumi\u0142a Lustryk, kt\u00f3rych historia zacz\u0119\u0142a si\u0119 zupe\u0142nie przypadkowo \u2013 od spotkania na spacerze w parku w podwarszawskim Raszynie. Dzi\u015b s\u0105 ju\u017c zar\u0119czeni i wsp\u00f3lnie planuj\u0105 \u015blub, udowadniaj\u0105c, \u017ce na prawdziwe uczucie nigdy nie jest za p\u00f3\u017ano.<\/p>