Emocje s\u0105 nieod\u0142\u0105czn\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 naszej codzienno\u015bci \u2013 zar\u00f3wno te radosne, jak i trudne, kt\u00f3re ucz\u0105, wzmacniaj\u0105 oraz buduj\u0105 relacje. W\u0142a\u015bnie o nich, ale te\u017c o zdrowej rywalizacji i nowych wyzwaniach opowiada Micha\u0142 Koterski, kt\u00f3ry do\u0142\u0105czy\u0142 do kultowego teleturnieju \u201eKocham ci\u0119, Polsko!\u201d jako kapitan jednej z dru\u017cyn. W rozmowie w programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d aktor zdradza kulisy nowej ods\u0142ony formatu, opowiada tak\u017ce o ojcostwie, determinacji i sile otwartego m\u00f3wienia o emocjach.