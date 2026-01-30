<p>Mija 35 lat od premiery pierwszego polskiego musicalu \u201eMetro\u201d, kt\u00f3ry na zawsze zmieni\u0142 rodzimy teatr muzyczny. Spektakl sta\u0142 si\u0119 pokoleniowym manifestem wolno\u015bci, marze\u0144 i buntu m\u0142odych ludzi, a jednocze\u015bnie bezprecedensow\u0105 szko\u0142\u0105 zawodu dla artyst\u00f3w, kt\u00f3rzy p\u00f3\u017aniej zdominowali scen\u0119, estrad\u0119 i media. Z tej okazji do \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d zaproszono tw\u00f3rc\u0119 widowiska \u2013 Janusza J\u00f3zefowicza i artyst\u00f3w \u2013 Roberta Janowskiego i Monik\u0119 Ambroziak oraz\u2026 gospodyni\u0119 telewizji \u015bniadaniowej, Marzen\u0119 Rogalsk\u0105.<\/p>