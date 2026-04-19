<p>Ju\u017c dzi\u015b, 19 kwietnia, na Stadionie im. Kazimierza G\u00f3rskiego w P\u0142ocku odb\u0119dzie si\u0119 wyj\u0105tkowy mecz charytatywny: dru\u017cyna TVP zmierzy si\u0119 z Reprezentacj\u0105 Artyst\u00f3w Polskich. Na murawie pojawi\u0105 si\u0119 znani dziennikarze, aktorzy, muzycy oraz sportowcy, a ca\u0142e wydarzenie ma na celu wsparcie Fundacji TVP i zebranie \u015brodk\u00f3w na zakup specjalistycznego auta do transportu krwi dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Pocz\u0105tek spotkania zaplanowano na godzin\u0119 13:00, a transmisj\u0119 na \u017cywo b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 na antenie TVP3, a tak\u017ce online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-3-warszawa,399754\/2026-04-19\/pilka-nozna---mecz-charytatywny-artysci---tvp,2886706" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a> oraz na stronie <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/92608948\/tvp-artysci-na-zywo-transmisja-meczu-charytatywnego-online-live-stream-19042026-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP Sport<\/strong><\/a>.<\/p>