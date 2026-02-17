Relacja synowej i te\u015bciowej od lat bywa przedstawiana jako \u017ar\u00f3d\u0142o napi\u0119\u0107 i rodzinnych konflikt\u00f3w. Influencerka Maria Stanis\u0142awska oraz jej te\u015bciowa Monika pokazuj\u0105 jednak zupe\u0142nie inn\u0105 histori\u0119: opart\u0105 na wzajemnym szacunku, zaufaniu i codziennym wsparciu. Wsp\u00f3lne nagrania w mediach spo\u0142eczno\u015bciowych, rodzinne \u017cycie i wsp\u00f3lny biznes sprawi\u0142y, \u017ce sta\u0142y si\u0119 przyk\u0142adem relacji, kt\u00f3ra dla wielu mo\u017ce by\u0107 zaskoczeniem.