<p>Ich historia zacz\u0119\u0142a si\u0119 w czasie \u017cyciowego kryzysu, ale w\u0142a\u015bnie wtedy narodzi\u0142o si\u0119 uczucie, kt\u00f3re dzi\u015b nazywaj\u0105 cudem. Maria i Jacek Rozenkowie poznali si\u0119 po trudnych do\u015bwiadczeniach zdrowotnych aktora, a ich relacja od pocz\u0105tku opiera\u0142a si\u0119 na empatii, wsparciu i wsp\u00f3lnej misji pomagania innym. Dzi\u015b s\u0105 ma\u0142\u017ce\u0144stwem i wsp\u00f3lnie rozwijaj\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 charytatywn\u0105.<\/p>