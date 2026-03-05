<p>Marek Siudym w \u015brod\u0119, 4 marca go\u015bci\u0142 w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d, gdzie opowiedzia\u0142 o swojej pasji do motocykli. Aktor zaprezentowa\u0142 sw\u00f3j pojazd i wyja\u015bni\u0142, dlaczego od lat wybiera w\u0142a\u015bnie ten \u015brodek transportu. Jak przyzna\u0142, jazda jedno\u015bladem daje mu poczucie wolno\u015bci i pozwala sprawnie porusza\u0107 si\u0119 po mie\u015bcie. W rozmowie wr\u00f3ci\u0142 te\u017c do czas\u00f3w, gdy w Polsce motocykl by\u0142 \u0142atwiej dost\u0119pny ni\u017c samoch\u00f3d. Zobacz wideo poni\u017cej.<\/p>