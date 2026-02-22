<p>Ma\u0142gorzata Socha od lat zachwyca widz\u00f3w talentem i naturalno\u015bci\u0105, ale poza scen\u0105 i planem zdj\u0119ciowym spe\u0142nia si\u0119 w r\u00f3wnie wymagaj\u0105cej roli \u2013 mamy tr\u00f3jki dzieci. Dzi\u015b do tej imponuj\u0105cej listy do\u0142\u0105cza tak\u017ce dzia\u0142alno\u015b\u0107 biznesowa. Aktorka wraz z przyjaci\u00f3\u0142k\u0105 \u2013 chemiczk\u0105 Monik\u0105 Dziubek \u2013 stworzy\u0142a mark\u0119 kosmetyczn\u0105, kt\u00f3ra wyrasta z ich codziennych do\u015bwiadcze\u0144, kobiecej dojrza\u0142o\u015bci i potrzeby autentyczno\u015bci. W \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d obie opowiadaj\u0105 o przyja\u017ani, pasji i odwadze, by po czterdziestce zacz\u0105\u0107 co\u015b od nowa.<\/p>