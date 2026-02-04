<p>Czy doba ciszy po k\u0142\u00f3tni mo\u017ce uratowa\u0107 zwi\u0105zek, czy raczej prowadzi do narastania konflikt\u00f3w? Ten popularny internetowy spos\u00f3b na rozwi\u0105zywanie spor\u00f3w w relacji zosta\u0142 wzi\u0119ty pod lup\u0119 w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d, gdzie o swoich do\u015bwiadczeniach m\u00f3wili piosenkarka Maja Hy\u017cy i aktor Marek Krupski, a terapeuta par i psycholog Micha\u0142 Sawicki wyja\u015bnia\u0142, kiedy przerwa w rozmowie pomaga wyciszy\u0107 emocje, a kiedy staje si\u0119 pocz\u0105tkiem cichych dni. Poni\u017cej wideo z rozmow\u0105, w kt\u00f3rej go\u015bcie telewizji \u015bniadaniowej dziel\u0105 si\u0119 spostrze\u017ceniami.<\/p>