Magda Steczkowska i Piotr Kr\u00f3lik s\u0105 ma\u0142\u017ce\u0144stwem od niemal dwudziestu pi\u0119ciu lat. Razem pracuj\u0105 w bran\u017cy muzycznej, razem podr\u00f3\u017cuj\u0105 i \u2013 jak sami m\u00f3wi\u0105 \u2013 najlepiej czuj\u0105 si\u0119 w\u0142a\u015bnie we dwoje. 7 marca w programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d opowiedzieli o swojej ostatniej wyprawie do Brazylii oraz o tym, jak wygl\u0105da ich codzienno\u015b\u0107 po latach wsp\u00f3lnego \u017cycia. Ca\u0142\u0105 rozmow\u0119 zobacz w wideo poni\u017cej.