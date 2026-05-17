Maciej Musiał pojawił się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes nie jako aktor, lecz producent. Gwiazdor „rodzinki.pl” współpracował przy filmie „Historie równoległe” w reżyserii Asghara Farhadiego, którego światowa premiera odbyła się 14 maja we Francji. Produkcja została luźno zainspirowana „Dekalogiem VI” Krzysztofa Kieślowskiego i zgromadziła międzynarodową obsadę z udziałem Vincenta Cassela, Isabelle Huppert i Catherine Deneuve. O kulisach projektu i swojej nowej roli Musiał opowiedział w rozmowie z Anną Kowalską dla „Pytania na śniadanie”. Więcej w poniższym materiale wideo.