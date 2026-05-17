Rozmowy

Gwiazdor „rodzinki.pl” w Cannes. Maciej Musiał pracował przy głośnym projekcie

Paulina Gerasik
 17.05.2026, 13:06
Maciej Musiał pozuje na tle różowej ścianki z logotypami TVP. Aktor ma na sobie ciemny płaszcz i koszulę.
Maciej Musiał pojawił się na festiwalu w Cannes, gdzie opowiedział o pracy przy filmie Asghara Farhadiego. Fot. Waldemar Kompała/ TVP

Maciej Musiał pojawił się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes nie jako aktor, lecz producent. Gwiazdor „rodzinki.pl” współpracował przy filmie „Historie równoległe” w reżyserii Asghara Farhadiego, którego światowa premiera odbyła się 14 maja we Francji. Produkcja została luźno zainspirowana „Dekalogiem VI” Krzysztofa Kieślowskiego i zgromadziła międzynarodową obsadę z udziałem Vincenta Cassela, Isabelle Huppert i Catherine Deneuve. O kulisach projektu i swojej nowej roli Musiał opowiedział w rozmowie z Anną Kowalską dla „Pytania na śniadanie”. Więcej w poniższym materiale wideo.