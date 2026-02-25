Bi\u017cuteria to wisienka na torcie ka\u017cdej stylizacji. Potrafi doda\u0107 elegancji i modowego charakteru, ale r\u00f3wnie dobrze prze\u0142amuje i uzupe\u0142nia proste, codzienne zestawy. Jaka bi\u017cuteria jest modna w tym sezonie? O trendzie bi\u017cuterii maxi w programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d opowiedzia\u0142y Zuzanna Anna Kami\u0144ska, projektantka bi\u017cuterii i rzeczoznawczyni diament\u00f3w, oraz Angelika Mucha \u201eLittlemooonster96\u201d, youtuberka i influencerka.