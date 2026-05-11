Rozmowy

Lidia Popiel o presji wobec kobiet. Modelka mówi wprost: „Nie jest za późno!”

Agnieszka Żurek
 11.05.2026, 16:14
Lidia Popiel siedzi na kanapie w studyjnym wnętrzu. Ma długie, siwe, falowane włosy oraz mikroport przy twarzy. Ubrana jest w biały top i wzorzystą narzutkę w brązowych odcieniach.
Lidia Popiel, Iwona Gabriończyk i Joanna Dyrkacz przekonywały, że po 50-tce nie kończy się aktywność, kobiecość ani ciekawość świata. Fot. Agencja Forum

W „Pytaniu na śniadanie” fotografka i modelka Lidia Popiel, bizneswoman, ekspertka edukacji i finalistka Miss Poland International Iwona Gabriończyk oraz stylistka i modelka Joanna Dyrkacz mówiły o kobietach po 50. roku życia, stereotypach, późnych zmianach i odwadze, by żyć po swojemu. Gościnie programu przekonywały, że dojrzałość nie oznacza wycofania, lecz większą świadomość, wolność i gotowość na nowe wyzwania. Zobacz wideo poniżej w artykule i sprawdź, dlaczego po pięćdziesiątce wcale nie trzeba usuwać się w cień.