<p>Wokalista i lider zespo\u0142u Big Cyc kojarzony jest przede wszystkim z energi\u0105 sceniczn\u0105 i poczuciem humoru. Prywatnie od lat anga\u017cuje si\u0119 w opiek\u0119 nad zwierz\u0119tami po przej\u015bciach. Razem z \u017con\u0105 Karolin\u0105 stworzyli dom dla ps\u00f3w uratowanych z trudnych warunk\u00f3w, kt\u00f3re \u017cyj\u0105 w zgodzie z kotem Simb\u0105. Jak podkre\u015bla muzyk, obecno\u015b\u0107 czworonog\u00f3w ma dzi\u015b dla niego szczeg\u00f3lne znaczenie; w czasie, gdy mierzy si\u0119 ze strat\u0105 mamy, staj\u0105 si\u0119 dla niego wa\u017cnym oparciem.<\/p>