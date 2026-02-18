<p>Krzysztof Jaroszy\u0144ski rzadko m\u00f3wi publicznie o sprawach prywatnych, ale w studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d zrobi\u0142 wyj\u0105tek. Jego nowa powie\u015b\u0107 zosta\u0142a zadedykowana \u017conie, a wspomnienia o niej s\u0105 r\u00f3wnie wa\u017cne jak sama historia opisana na kartach ksi\u0105\u017cki. Satyryk podkre\u015bla, \u017ce aktorka przez lata by\u0142a dla niego ogromnym wsparciem, tak\u017ce w czasie pracy nad powie\u015bci\u0105, kt\u00f3r\u0105 pisa\u0142 ponad cztery lata. <\/p>