<p>Krzysztof Czeczot poprowadzi nowy teleturniej TVP1 \u201eOmnibus \u2013 szybcy i m\u0105drzy\u201d, kt\u00f3rego premiera zaplanowana jest na 3 marca o godz. 20:30. Program b\u0119dzie emitowany od wtorku do czwartku w wieczornym pa\u015bmie Jedynki oraz udost\u0119pniany online w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>. Aktor zadebiutuje w roli gospodarza formatu quizowego. Wi\u0119cej w specjalnym materiale wideo!<\/p>