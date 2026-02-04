<p>Czy wolno\u015b\u0107 jest wa\u017cniejsza od mi\u0142o\u015bci, a ma\u0142\u017ce\u0144stwo rzeczywi\u015bcie ogranicza swobod\u0119? To pytania, kt\u00f3re powracaj\u0105 z zaskakuj\u0105c\u0105 aktualno\u015bci\u0105 przy okazji premiery spektaklu \u201eKlub kawaler\u00f3w\u201d w re\u017cyserii Krystyny Jandy w warszawskim Och-Teatrze. O wsp\u00f3\u0142czesnym rozumieniu kawalerstwa, potrzebie blisko\u015bci i dylematach mi\u0119dzy niezale\u017cno\u015bci\u0105 a mi\u0142o\u015bci\u0105 opowiedzieli w programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d aktorzy Agnieszka Sienkiewicz i Tomasz Drabek. Ich wypowiedzi, kt\u00f3re mo\u017cna zobaczy\u0107 poni\u017cej w wideo, pokazuj\u0105, \u017ce cho\u0107 zmieni\u0142y si\u0119 czasy, emocje pozosta\u0142y te same.<\/p>