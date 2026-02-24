Roztocze by\u0142o jednym z najwa\u017cniejszych miejsc w \u017cyciu Kory. To tam artystka sp\u0119dza\u0142a czas w ostatnich latach, kszta\u0142towa\u0142a przestrze\u0144 wok\u00f3\u0142 domu i przyjmowa\u0142a przyjaci\u00f3\u0142. Po jej \u015bmierci miejsce to pozosta\u0142o niemal niezmienione \u2013 z zachowanymi rzeczami osobistymi i wyra\u017anymi \u015bladami jej obecno\u015bci. O tym, jak wygl\u0105da\u0142a codzienno\u015b\u0107 wokalistki zespo\u0142u Maanam z dala od sceny, opowiedzieli Kamil Sipowicz i prof. Magdalena \u015aroda.