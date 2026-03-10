<p>Katarzyna Dacyszyn zosta\u0142a oblana kwasem przez stalkera w budynku \u0142\u00f3dzkiego s\u0105du. Sprawca pr\u00f3bowa\u0142 odebra\u0107 jej twarz, zdrowie i poczucie bezpiecze\u0144stwa, ale modelka przesz\u0142a d\u0142ug\u0105 i bolesn\u0105 drog\u0119 powrotu do \u017cycia. Dzi\u015b otwarcie pokazuje swoje blizny jako znak odwagi i si\u0142y. W wyj\u0105tkowej sesji fotograficznej oraz w rozmowie opowiada, jak po traumie mo\u017cna odbudowa\u0107 siebie i zn\u00f3w uwierzy\u0107 we w\u0142asn\u0105 warto\u015b\u0107. Ca\u0142\u0105 histori\u0119 i wypowiedzi Katarzyny zobaczysz w materiale wideo poni\u017cej.<\/p>