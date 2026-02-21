<p>Czy wraz z wiekiem powinny\u015bmy stawa\u0107 si\u0119 spokojniejsze, mniej widoczne? A mo\u017ce dojrza\u0142o\u015b\u0107 to czas najwi\u0119kszej odwagi i wolno\u015bci? Spektakl \u201eJak starze\u0107 si\u0119 bez godno\u015bci\u201d w warszawskim Teatrze Komedia otwiera dyskusj\u0119 o tym, kto ustala zasady o starzeniu si\u0119 i czy w og\u00f3le powinni\u015bmy im ulega\u0107. Aktorka Katarzyna \u017bak i psycholo\u017cka Maria Rotkiel podkre\u015blaj\u0105 podczas rozmowy w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d, \u017ce prawdziwa godno\u015b\u0107 nie polega na spe\u0142nianiu cudzych oczekiwa\u0144, lecz na \u017cyciu w zgodzie ze sob\u0105.<\/p>