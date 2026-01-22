<p>Katarzyna Niezgoda i Pawe\u0142 Markiewicz s\u0105 dowodem na to, \u017ce mi\u0142o\u015b\u0107 nie zawsze wpisuje si\u0119 w utarte schematy. Cho\u0107 ona jest o 11 lat starsza od m\u0119\u017ca, a ich zwi\u0105zek od pocz\u0105tku budzi\u0142 sensacj\u0119, oboje postawili na autentyczno\u015b\u0107, cierpliwo\u015b\u0107 i wzajemne zrozumienie. Dzi\u015b jako ma\u0142\u017ce\u0144stwo otwarcie m\u00f3wi\u0105 o uczuciu, r\u00f3\u017cnicy wieku i stereotypach, kt\u00f3re nie mia\u0142y szans wygra\u0107 z prawdziw\u0105 blisko\u015bci\u0105.<\/p>