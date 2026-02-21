<p>L\u0119k przed niewidzialno\u015bci\u0105, potrzeba akceptacji i odwaga do \u017cycia w prawdzie \u2013 o tym w studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d rozmawiaj\u0105 trzy wybitne aktorki: Katarzyna Figura, Ma\u0142gorzata Zaj\u0105czkowska i Paulina Chapko. Ich sceniczne do\u015bwiadczenia ze spektaklu \u201eWspania\u0142e horyzonty\u201d staj\u0105 si\u0119 punktem wyj\u015bcia do rozmowy o kobieco\u015bci, wolno\u015bci i schematach, kt\u00f3re dziedziczymy z pokolenia na pokolenie.<\/p>