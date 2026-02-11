Randka po trzydziestce, czterdziestce czy sze\u015b\u0107dziesi\u0105tce nie rz\u0105dzi si\u0119 innymi prawami ni\u017c ta z czas\u00f3w studenckich \u2013 zmienia si\u0119 przede wszystkim nasze podej\u015bcie do siebie. Dojrza\u0142o\u015b\u0107 sprawia, \u017ce coraz mniej chcemy si\u0119 przebiera\u0107, a coraz bardziej \u2013 by\u0107 sob\u0105. O tym, jak wybiera\u0107 str\u00f3j na randk\u0119 bez ogl\u0105dania si\u0119 na metryk\u0119, opowiadaj\u0105 w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d modelka Katarzyna Butowtt, stylistka Maja Kubaczyk oraz projektantka mody Karolina Werner-W\u0119glarczyk.