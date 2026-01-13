Tomasz Iwan i Karolina Wo\u017aniak byli go\u015b\u0107mi programu \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d, gdzie po raz pierwszy publicznie opowiedzieli o swoich zar\u0119czynach. W rozmowie z Mart\u0105 Surnik zdradzili kulisy o\u015bwiadczyn, kt\u00f3re odby\u0142y si\u0119 w sylwestrow\u0105 noc, a tak\u017ce opowiedzieli o emocjach towarzysz\u0105cych temu wydarzeniu. Para m\u00f3wi\u0142a r\u00f3wnie\u017c o codziennym \u017cyciu, wsp\u00f3lnych pasjach, podr\u00f3\u017cach oraz nowym etapie zawodowym by\u0142ego reprezentanta Polski.